الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق أعمال اللجنة الأردنية العمانية المشتركة في دورتها العاشرة الخميس

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الأربعاء، 05-07-2023 10:28 ص

انطلاق أعمال اللجنة الأردنية العمانية المشتركة في دورتها العاشرة الخميس

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الوكيل الاخباري - تنطلق أعمال اللجنة الأردنية - العمانية المشتركة في دورتها العاشرة، والأولى على المستوى الوزاري، يوم غد الخميس، حيث سيترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الوفد الأردني، في حين سيترأس وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وفد بلاده.

وسيعقد مؤتمر صحفي مشترك للوزراء بعد انتهاء أعمال اللجنة، والتي ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

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