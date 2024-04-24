انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثامن بجامعة الحسين بن طلال

الوكيل الإخباري-

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انطلقت في جامعة الحسين بن طلال اليوم الأربعاء، اعمال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثامن الذي تنظمه الجمعية الأردنية للعلوم التربوية بالتعاون مع الجامعة بعنوان "رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعليم العام والعالي في الوطن العربي" بمشاركة عربية واسعة.ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه اكاديميون ومتخصصون من مختلف الدول العربية، إلى المساهمة في تطوير التعليم في الدول العربية وتشخيص واقعه وتحليل التحديات التي تواجه النظم التعليمية العربية، واقتراح اتجاهات حديثة لتطويرها عبر افكار رؤى تستهدف تطوير القيادة التربوية في الوطن العربي، وايجاد برامج حديثة لإعداد المعلمين وتنميتهم، وتطوير المناهج وطرق التدريس.كما يهدف المؤتمر من خلال مناقشة 46 بحثا في 6 محاور رئيسة، الى تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية بين المشاركين من مختلف المؤسسات التعليمية العربية، وبحث سبل تجويد مدخلات نظم التعليم العربية، واقتراح سياسات تربوية للانتقال بالتعليم العربي من المحلية والوطنية الى العالمية والدولية، ومن الانعزالية الى التنافسية.وقال رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق في افتتاح المؤتمر مندوبا عن وزير التربية والتعليم، ان النظم التعليمية العربية بحاجة الى عملية تطويرية شاملة وليس معالجات جزئية.وبين أن الإنفاق على الطالب الواحد في الدول العربية لا يتجاوز 2500 دولار في السنة، وهو ما يعادل تقريبا نصف معدل الإنفاق العالمي وأقل من ربع إنفاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدا أهمية توجيه الإنفاق العام في الدول العربية نحو قضايا التنمية وعلى رأسها التنمية البشرية والتعليم باعتبارهما أهم اولوياتها.واكد توق أهمية تحقيق عوامل أخرى تؤثر في تقدم وتطوير العملية التعليمية وهي المعلم من حيث الاختيار والتأهيل والترقية وتحقيق رضاه الوظيفي، وتطوير البيئة التعليمية وصولا الى التنمية الشاملة بجميع جوانبها، كما اكد أهمية الوعي المجتمعي الشامل والمساءلة المجتمعية في القضايا التربوية باعتبارها محفزاً لأركان العملية التعليمية.واشاد بجهود الجمعية الاردنية للعلوم التربوية، وما تقوم به من دور في المساهمة في الجهود الوطنية والعربية المستهدفة تطوير النظم التعليمية العربية.