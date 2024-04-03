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الأربعاء، 03-04-2024 03:19 م

اختتام المجالس الرمضانية في جامعة الحسين بن طلال

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الوكيل الإخباري - اختتمت جامعة الحسين بن طلال، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الرابع والأخير من "المجالس الرمضانية" الذي جاء بعنوان "ليلة خير من ألف شهر".

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وتحدث الشيخ يحيى عوجان عن فضل العشر الأواخر من رمضان الكريم وما فيها من خير كثير وثواب عظيم، مبينا أن النبي عليه السلام اجتهد في تلك الليلة فوق ما كان يجتهد في غيرها؛ لما فيها من الخير والبركة والأجر العظيم.


وأشار إلى فضل العشر الأواخر وليلة القدر التي وصفها القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، وأنها ليلة مباركة تنزل فيها الملائكة والروح؛ كما وصفها بأنها سلام؛ وأن الله تعالى يغفر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا ما تقدم من ذنبه.


من جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة إن المجالس الرمضانية تشكل حالة فكرية وروحانية متميزة بين الطلبة، وإنها تشكل إضافة نوعية في مجال التثقيف بالعلوم الدينية النافعة، آملا أن تكون المجالس الرمضانية المعين والزاد الفكري لطلبة الجامعة في هذه الأيام الفضيلة.

 




 

 


 

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