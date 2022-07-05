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الثلاثاء، 05-07-2022 09:21 ص

انطلاق أيام الفيلم الأوكراني بعرض فيلم باتجاه الوطن

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الوكيل الإخباري- انطلقت مساء أمس الاثنين على المسرح الخارجي في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بجبل عمان، أولى عروض النسخة الأولى من أيام الفيلم الأوكراني، بعرض الفيلم الروائي باتجاه الوطن، من إخراج ناريمان أليف وإنتاج عام 2019.

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ويأتي تنظيم النسخة الأولى من الأيام الأوكرانية، والتي حضر حفل إطلاقها السفيرة الأوكرانية في الأردن ميروسلافا شيرباتيوك والسفير التركي في الأردن إسماعيل اراماز، بالتعاون بين الهيئة والسفارة الأوكرانية وتستمر لثلاثة أيام، وتتضمن أفلاماً حديثة تناقش قضايا إنسانية مختلفة، تعرض جميعها عند الثامنة مساءً.


وتابع جمهور غفير فيلم باتجاه الوطن على مدى 96 دقيقة، ويدور حول مصطفى وابنه الأصغر عليم، حيث يتصادمان بعد استلام جثة الابن الأكبر ناظيم، أحد ضحايا الحرب الروسية-الأوكرانية عام 2014، ولدى العائلة تاريخ نزوح مع الحكومة، ما يضطرهما للسفر من أجل إتمام مراسم الدفن والحداد وفقا لتقاليد القرم الإسلامية.


وتبدأ القصة من المشرحة ثم في رحلة برية من كييف إلى شبه جزيرة القرم المضطربة، بعد فترة من الارتباك وانقطاع النوم، تتعطل بهما السيارة وتقع في حفرة، أثناء نقله للمركبة إلى أقرب متجر لتصليح السيارات، يلتقي عليم بحفيدة الميكانيكي، فتاة أوكرانية شابة تقنعه بالذهاب إلى النهر. ومثل الفيلم أوكرانيا رسمياً عن فئة أفضل فيلم روائي طويل دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، فيما كان قد حاز الفيلم على عدة جوائز منها: أفضل مخرج وأفضل ممثل في حفل توزيع جوائز أكاديمية السينما الأوكرانية وأفضل فيلم روائي طويل وأفضل مخرج وأفضل ممثل في جوائز نقاد السينما الأوكرانية والجائزة الكبرى في مهرجان أوديسا السينمائي الدولي وأفضل فيلم في مهرجان بوخارست السينمائي الدولي وجائزة أفضل فيلم روائي طويل وأفضل ممثل في مهرجان البوسفور السينمائي.

 

 

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