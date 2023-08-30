انطلاق إكسبو الأردن 2023 في عمّان اليوم

الوكيل الاخباري -

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تنطلق في عمّان الأربعاء، فعاليات مؤتمر ومعرض الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً (إكسبو الأردن 2023) بنسخته الثانية، بحضور شخصيات وخبراء ومستشارين ورجال أعمال.وبحسب بيان يجمع المؤتمر الذي تنظمه منظمة "ذا فيوتشر إيفنت" العالمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الشركات الناشئة والأكثر ابتكارا لربطها مع شركات استثمارية رائدة في المنطقة ومع المستثمرين، والمسرعات، والحاضنات وشركات التكنولوجيا.ويجمع المؤتمر والمعرض أكثر من 100 شركة رائدة من الأردن والعالم لاستكشاف الحلول التكنولوجية والبرمجيات المحتملة التي تقدمها الشركات الناشئة من تكنولوجيا الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها.ويركز المؤتمر والمعرض، على مجالات رئيسة هي تطوير الأعمال والأداء وتكنولوجيا البيانات والمعلومات والعلامات التجارية والتمويل.