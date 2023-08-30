الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

الهناندة: الأردن أبوابه مفتوحة لكل الرياديين

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

فيديو - لحظة وقوع حادث إربد المروع

ضبط مركبة تسير بسرعة 213 كلم/الساعة على طريق الأزرق

وفاة بحادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من أريحا

السير تكشف سبب الأزمة الخانقة على شارع الأردن

انقلاب في الغابون عقب إعلان فوز الرئيس بولاية ثالثة

ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء

آلاف المرشحين المدعوين للمقابلات الشخصية في التربية - اسماء

الأربعاء، 30-08-2023 06:18 ص

انطلاق إكسبو الأردن 2023 في عمّان اليوم

0L5A1502 - Copy


الوكيل الاخباري - تنطلق في عمّان الأربعاء، فعاليات مؤتمر ومعرض الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً (إكسبو الأردن 2023) بنسخته الثانية، بحضور شخصيات وخبراء ومستشارين ورجال أعمال.اضافة اعلان


وبحسب بيان يجمع المؤتمر الذي تنظمه منظمة "ذا فيوتشر إيفنت" العالمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الشركات الناشئة والأكثر ابتكارا لربطها مع شركات استثمارية رائدة في المنطقة ومع المستثمرين، والمسرعات، والحاضنات وشركات التكنولوجيا.

ويجمع المؤتمر والمعرض أكثر من 100 شركة رائدة من الأردن والعالم لاستكشاف الحلول التكنولوجية والبرمجيات المحتملة التي تقدمها الشركات الناشئة من تكنولوجيا الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها.

ويركز المؤتمر والمعرض، على مجالات رئيسة هي تطوير الأعمال والأداء وتكنولوجيا البيانات والمعلومات والعلامات التجارية والتمويل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202321142124151654769

الهناندة: الأردن أبوابه مفتوحة لكل الرياديين

999

فيديو - لحظة وقوع حادث إربد المروع

2023_02_14_12_56_34

ضبط مركبة تسير بسرعة 213 كلم/الساعة على طريق الأزرق

52023299012520191264

وفاة بحادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق

19-02-04_16-38-39

مديرية الأمن العام وجمعية الفنادق تنظمان ورشة عمل لتعزيز الأمان في المنشآت الفندقية بالبتراء

براءة الوكيل لوغو

السير تكشف سبب الأزمة الخانقة على شارع الأردن

أخبار متعلقة
102022271935261129617

%90 نسبة حجوزات فنادق فئة 5 نجوم في العقبة مع نهاية الأسبوع

1444818744bus

السير: ضبط حافلة تقل طلبة مدارس منتهي ترخيصها منذ 10 أعوام

8202318181647671359807

وظائف برواتب من 360 – 480 ديناراً للعمل بشكل مستعجل في عمان - تفاصيل

820233141050276142739 (1)

15 % انخفاض نسب إشغال الفنادق بسبب الحرّ وقرب العام الدراسي

0

رصد نحو 621 مخالفة مرافقة لإعلان نتائج "التوجيهي" في عمّان

GoEBH32nffPy8IvnqmlcsqfpT6UMw9VwSXFbrLsv

مخاطبة لتخصيص 20 دونما للكلاب الضالة داخل محافظة جرش