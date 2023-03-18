انطلاق المعسكر السياحي البيئي لمديرية شباب المفرق

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم السبت في بيت شباب جرش، فعاليات المعسكر السياحي البيئي لمديرية شباب المفرق.



وقال مدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري، إن المعسكر يتضمن لقاء عن السياحة في الأردن يديره رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة جرش الدكتور يوسف زريقات، ولقاء حول تاريخ جرش وأهميتها الاقتصادية، إضافة إلى جولة في محميتي دبين و الغزلان، وزيارة لآثار جرش، وأعمال تطوعية في بيت الشباب.

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