انطلاق رحلة سياحية تابعة لبرنامج أردننا جنة في الكرك

الوكيل الاخباري - انطلقت من أمام مديرية سياحة الكرك، اليوم السبت، رحلة سياحية تابعة لبرنامج "أردننا جنة"، بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة.



وقال مدير سياحة الكرك، الدكتور أمجد المعايطة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا البرنامج السياحي ساهم في زيادة أعداد الزوار لمدينة الكرك، الأمر الذي ساهم بتنشيط الحركة التجارية فيها، خصوصًا في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على القطاع السياحي بمختلف أنحاء المملكة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





