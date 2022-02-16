زراعة بني كنانة تزيل شجرة عملاقة من أمام مركز صحي ملكا



الوكيل الاخباري - أزالت كوادر مديرية زراعة بني كنانة- قسم الحراج، اليوم الأربعاء، الشجرة العملاقة التي كانت تشكل عائقا أمام فتح الطريق المؤدية إلى مركز صحي بلدة ملكا الجديد، والتي كانت قد تسببت في تأخير افتتاح المركز حتى الآن.



وقال مواطنون من بلدة ملكا لـ(بترا)، إن عملية البدء بتشغيل مركز صحي ملكا الجديد، كانت مرهونة بإزالة الشجرة الحرجية العملاقة التي كانت تشكل عائقا يحول دون وصول الكوادر الطبية والتمريضية والمواطنين والمراجعين للمركز، إضافة الى عدم صلاحية الشارع أمام المركز، وذلك لاحتوائه على العديد من الحفر والمطبات.

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