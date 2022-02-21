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الإثنين، 21-02-2022 04:37 م

إنذار 15 عيادة ومخالفة أخرى لمخالفتها تعليمات فرز النفايات الطبية بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - أنذرت كوادر مديرية صحة الزرقاء، منذ بداية الشهر الحالي 15 عيادة، وخالفت عيادة أخرى لمخالفتها تعليمات إدارة وفرز النفايات الطبية.

وقال المديرية الدكتور خالد عبد الفتاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء أنذرت خلال جولاتها الرقابية 22 مصنعا وخالفت مصنعا واحدا، مشيرا إلى أنها أوقفت 6 مصادر عامة للمياه احترازيا وأعادت تشغيلها بعد تصويب أوضاعها، بينما أنذرت 11 مصدر مياه خاصا وأوقفت مصدرا آخر احترازيا وأعادت تشغيله بعد تصويب أوضاعه. وأشار عبد الفتاح إلى أنه تم جمع 32 عينة من الخزانات الخاصة بالمؤسسات العامة ،وتوجيه 16 إنذارا وإيقاف سبعة منها احترازيا، حيث سمح لها بالعودة للعمل بعد تصويب أوضاعها، فيما أغلقت الكوادر الصحية مصنع مياه معبأة وخالفت آخر، وأنذرت 47 محطة تحلية مياه شرب لمخالفتها المعايير الصحية الواردة في قانون الصحة العامة.

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