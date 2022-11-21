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الإثنين، 21-11-2022 09:39 ص

انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الرابع للتمور

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الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المهرجان الدولي الرابع للتمور الذي يستضيفه الأردن.

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ويشهد قطاع زراعة التمور الأردنية وإنتاجها خاصة تمور المجهول في مناطق وادي الأردن تطورا ملموسا

وبلغت كميات الإنتاج السنوي للتمور الأردنية قرابة 27 ألف طن سنويا من كل الأصناف منها 15 ألف طن من تمر المجهول والذي يشمل 14% من الإنتاج العالمي لهذا الصنف.


وتجاوز عدد النخيل المثمر في المملكة عن 650 ألف شجرة بمعدل نمو سنوي 8-10 % موزعة على امتداد وادي الأردن، والعقبة وغور الصافي جنوب المملكة وفي شرقها وفي منطقة الأزرق.

ومن المتوقع وصول المساحات الإجمالية إلى قرابة خمسة آلاف هكتار حتى عام 2030 بإنتاج يصل إلى 50 ألف طن وبقيمة مقدرة بـ 150 مليون دولار.

 




 

 


 

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