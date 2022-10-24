حملة توعوية في العقبة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

الوكيل الإخباري - افتتح مفوض الريادة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رمزي الكباريتي، اليوم الاثنين، فعاليات الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

اضافة اعلان



وأكد الكباريتي أهمية التشاركية بين المؤسسات الحكومية والأهلية؛ بهدف التوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع سيدات المجتمع المحلي على إجراء الفحوصات الأولية لتلافي الإصابة بالسرطان.

وأشار إلى استعداد السلطة للتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالتوعية والتثقيف بجميع الأمراض وخاصة الأمراض المزمنة والمصنفة بالخطيرة على المجتمع المحلي.