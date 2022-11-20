أكثر من مليون و 665 ألف سائح للعقبة في 10 أشهر

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أعلن مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي، اليوم الأحد، أرقام الـ 10 شهور الماضية لقطاع السياحة في العقبة.وأكد المجالي، في بيان نشر على حساب السلطة عبر "فيسبوك" تميّز العام السياحي، منوهاً إلى أنه ما زال مستمراً، خصوصاً أن الشهرين القادمين سيكونان رافداً جديداً من خلال ارتفاع عدد البواخر السياحية وحركة الطيران المنخفض التكاليف.ووفق بيانات سلطة العقبة، فقد وصل عدد السياح للمدينة، ما يلي:** 1665621 مليون وستمائة وخمس وستون الف وستمائة وواحد وعشرون زائر وسائحا عدد الواصلين الى العقبة من خلال المعابر البحرية والجوية والبرية بالإضافة لعدد المسجلين في الفنادق خلال العشرة شهور الماضية.** 842962 عدد المسجلين دخول لفنادق العقبة بكافة تصنيفاتها خلال العشر الاشهر الماضية منهم 408646 سائح اجنبي، مقارنة بـ 561773 عدد المسجلين في عام 2021 لكافة اشهر السنة.** متوسط معدل حجوزات الفنادق بكافة تصنيفاتها وصل الى 52.9% مقارنة 40.6% خلال العام 2021.** سجلت الجنسية الإسرائيلية والأمريكية والألمانية والبريطانية حسب ترتيبها أعلى الجنسيات الأجنبية الواصلة فيما سجلت الجنسية السعودية اعلى جنسية عربية في الجنسيات الواصلة الى العقبة.** عدد الواصلين والمغادرين من خلال مطار الملك الحسين الدولي وصل الى 159971 الف مسافر على متن 2102 رحلة جوية قادمة ومغادرة خلال الشهور العشرة الماضية.** عدد رحلات الطيران العارض حققت (482) رحلة جوية تعاملت مع (44211) مسافر.** دخل مركز زوار رم 248897 الف زائر في الشهور العشرة الماضية اعلاها كان خلال شهر اكتوبر وسجل 48240 الف زائر في 30 يوما، مقارنة بـ 82082 الف سائح خلال عام 2021 كاملا.** دخل العقبة من خلال معبر جنوب الاردن (وادي عربة) 112362 الف سائح مقارنة بـ 16412 الف طوال العام 2021.** دخل العقبة من خلال معبر الدرة مع الحدود السعودية 243769 الف سائح وزائر.** عدد الواصلين على متن البواخر السياحية وصل الى 20883 الف سائح على متن 34 باخرة في حين يصل عدد البواخر خلال شهري نوفمبر وديسمبر (32) باخرة سياحية وتم تأكيد تسجيل (96) باخرة سياحية خلال العام 2023 حتى اليوم والعدد في ازدياد.** وصل العقبة 108299 الف من خلال قوارب شركة الجسر العربي وخط نويبع وطابا بين سائح وعامل.