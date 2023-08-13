الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات معسكرات تشاركية وكشفية في إربد

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الأحد، 13-08-2023 12:53 ص

انطلاق فعاليات معسكرات تشاركية وكشفية في إربد

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الوكيل الاخباري- انطلقت في مركزي شابات الطيبة وجديتا غربي إربد اليوم السبت، فعاليات المعسكر التشاركي، وذلك ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023 .

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وتتضمن فعاليات المعسكر الذي يستمر 3 أيام، العديد من الأنشطة والألعاب الشعبية والتحفيزية ومحاضرات عن الموروث الشعبي والعادات والتقاليد في المجتمع الأردني، ومحاضرات توعوية وعرضا لقصص نجاح للمشاركين، إضافة لورشات صحية ورياضية وأنشطة تعليمية وترفيهية .


وقال مدير شباب إربد، يحيى المومني خلال الافتتاح ، إن المعسكرات التشاركية تهدف إلى تعميق مفهوم الهوية الوطنية الأردنية والانتماء للقيادة الهاشمية وترسيخ المفهوم الشامل للثقافة الوطنية، لتعريف الشباب بدور المؤسسات الوطنية في حماية مكتسبات الوطن والحفاظ عليها.


كما نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج معسكرا كشفيا رياضيا بمشاركة 30 شابا من أعضاء المركز.


وجرى خلال المعسكر الهادف الى تنمية السلوك الإيجابي والابداعي، تعريف الشباب بأهمية الحركة الكشفية في تنميه مواهب وإبداعات الشباب وصقل الشخصية وكذلك التدريب على الألعاب الرياضية والترفيهية وعمل زاويه كشفية من الجداريات المعلقة من الزجاج.

 




 

 


 

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