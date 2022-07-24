انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الحر الدولي بدورته السابعة عشرة

الوكيل الإخباري- انطلقت فعاليات مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بدورته الـ17 في المسرح الرئيس بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

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وفي حفل انطلاق الفعاليات الذي رعاه مندوباً عن وزيرة الثقافة، أمين عام الوزارة هزاع البراري، أكدت رئيسة اللجنة العليا للمهرجان أمل الدباس على وجود عقول متفتحه متنورة قادرة على إرساء طريق مسرحي مليء بالورود، تسعى وتسهم في ترسيخ التجارب الفنية المسرحية وإعلائها.



وأشار مدير المهرجان الفنان علي عليان، إلى أن المسرح هو دواء للعقول والخيال، يلمع كبرق مسكون بجمال المهارات، فتهبط وتصعد وتقفز وترقص وتغني وتجسد وتدخل إلى العمق متماهيا مع الفكرة.



وبين عليان أن مهرجان المسرح الذي يعود لاستقطاب أبرز الأعمال المسرحية الأردنية والعربية، يعود بقوة هذا العام بعد عامين من التحايل على الظروف الصحية بسبب جائحة كورونا.



بدوره، وصف نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، المسرحيين الأردنيين بأنهم نرجسيون في عشقهم للمسرح، وقال: "شواهد الوفاء ما زخُرت به ساحتنا الفنية من مهرجانات مسرحية متتالية، فالمسرح والفنانون الاردنيون صنوان لا ينفصلان عمرهما واحد وامتدادهما واحد وعلاقتهما علاقة الحدقة بالعين".



وتضمن حفل الافتتاح لوحات فنية وموسيقية، شارك بها الفنانون: هاني الخالدي ومرام أبو الهيجاء ورناد ثلجي، اضافة الى غناء لكورال المعهد الوطني للموسيقي لفرقة "كورال صول" بقيادة الفنانة بيسان كمال وابراهيم الهرباوي.



وتكريماً لإسهاماته في الحراك المسرحي المحلي والعربي، قُدمت في حفل الافتتاح آخر مسرحيات المخرج الأردني الراحل حسين نافع (1964 – 2022) "الآخر" من تمثيل أريج دبابنة وإنجي لكود، وسينوغرافيا محمد المراشدة ومكياج وفاء الزعبي.