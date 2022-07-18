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الإثنين، 18-07-2022 02:57 م

انطلاق معسكرات الحسين الشبابية في معان

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الوكيل الإخباري- انطلقت في مديرية شباب محافظة معان والمراكز التابعة لها، معسكرات الحسين للعمل والبناء، تحت شعار "عطاء وانتماء"، تستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 24 عاما.

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وقال مدير مديرية شباب محافظة معان الدكتور مخلد المجالي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن المعسكرات تتضمن فعاليات وبرامج متنوعة تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء للوطن، والولاء للقيادة الهاشمية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات وغرس قيم التعاون بين الشباب.


وأضاف أن المعسكرات تشمل أيضا سواعد الإنقاذ، وأصدقاء الشرطة، والمسارات السياحية، والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى معسكرات التدريب المهني والعمل التطوعي والأنماط الصحية والتصنيع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.


وبين أن المعسكرات تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الحياتية وتمكينهم من التعامل مع متغيرات الحياة بأساليب غير تقليدية، ومساعدة الشباب على مسايرة روح العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز قيم العمل التطوعي.


وأشار المجالي إلى أن المديرية اختتمت أمس معسكر سواعد الإنقاذ في معان الذي استمر 3 أيام، وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ومشاركة 35 شابا، حيث تضمن التدريب على الإسعافات الأولية والتمارين العملية على الإطفاء والإنقاذ.


وأضاف أن معسكر التماسك الاجتماعي في الشوبك تضمن تدريب 25 شابا على مهارات الحياة الأساسية ومهارات إدارة الذات والعمل المشترك.

 

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