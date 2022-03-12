انطلاق ملتقى أسرار الدماغ بالشراكة مع الثقافة

الوكيل الإخباري - احتفالا بأسبوع التوعية بصحة الدماغ، عقد برعاية وزير الثقافة هيفاء النجار في مركز الحسين الثقافي في أمانة عمان اليوم السبت، ملتقى "أسرار الدماغ" الذي تنظمه مؤسسة المرجع للمطبوعات، ومركز Mind Matters لتعلم المزيد عن أحدث علوم الدماغ، والمساعدة في معرفة التحديات المتعلقة به صحيا، ثقافيا وعلميا، وتوسيع فهم الدماغ البشري وما يمكن فعله لزيادة الإبداع والمواهب وتقوية المهارات العقلية من خلال طرح موضوعات مثل الذكاء المالي، ومرض الزهايمر، وفيروس “كوفيد 19” والتوتر والنوم والإدمان وغير ذلك.

اضافة اعلان



وقالت النجار إننا في وزارة الثقافة نسعى لتعزيز قيم الإبداع والابتكار والإنتاج، وهذه الفعالية التوعوية المتخصصة بأسرار الدماغ، تشكل فرصة نستثمرها للتوعية المجتمعية بأهمية صحة الدماغ، وبناء فهم حول أهمية الوعي والإدراك والإبداع والمهارات المرتبطة به لخلق مساحات إيجابية، نعول عليها في تكريس مفهوم الصناعات الثقافية كمصطلح إنتاجي قائم على مفردات التنمية الثقافية، مؤكدة على الدور الهام والفاعل الذي يقوم به القطاع الخاص ومساهمته كشريك في الفعل الثقافي التنموي.



يذكر أن الملتقى استضاف 14 من الخبراء الأهم والمختصين في علوم الدماغ والتعليم في الأردن، سعيا لمساعدة الأهل والمعلمات والمعلمين والمختصين ومقدمي الرعاية على تعلم المزيد عن أحدث علوم الدماغ التي تشكل وتعيد تشكيل الطريقة التي تعمل بها أدمغتنا، بما في ذلك أدمغة اليافعين والأطفال.



كما وفر فرصا للتواصل مع الاختصاصيين في الأردن بشكل مباشر، ومكن المشاركين من استكشاف مجموعة متنوعة من الطرق لكشف أسرار الدماغ لتقوية الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ، بالشراكة مع كل من جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر، وزارة الثقافة، الشبكة الطبية نات هيلث، البنك العربي، أمانة عمان الكبرى، وشركة Ivy Solution.



