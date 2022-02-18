الجمعة 18-02-2022
الوكيل الاخباري

الاتحاد البرلماني العربي: الوصاية الهاشمية على المقدسات حق تاريخي

الأرصاد تكشف سماكة الثلوج والمناطق المتوقعة السبت

تراجع أسعار النفط عالميا

سياحة نشطة تشهدها الأغوار الشمالية الجمعة

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

أسعار الذهب عالميا

21 وفاة و 12379 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

وزارة المياه تحذر من تطورات الحالة الجوية المتوقعة

هيئة تنشيط السياحة: رسائل إيجابية بعد إعلان إجراءات الحكومة التخفيفية

الصفدي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الجمعة، 18-02-2022 07:50 م

النجار تشارك في الجلسة الختامية للمشاورات الإقليمية العربية

314231_65_1636654822


الوكيل الإخباري - شاركت وزير الثقافة هيفاء النجار أمس الخميس، في الجلسة الوزارية الختامية للمشاورات الإقليمية للمنطقة العربية، تحضيراً للمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية لليونسكو – موندياكولت 2022، والتي ترأستها المملكة العربية السعودية، وعقدت افتراضياً عن بعد.

اضافة اعلان


ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، حضر الجلسة مساعد المدير العام للثقافة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" إرنستو راميريز، وعدد من وزراء الثقافة العرب، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.


وألقت النجار كلمة عبّرت فيها عن تقديرها للجهود المبذولة من منظمة اليونسكو في الإعداد والتنسيق لهذه المشاورات، وللمملكة العربية السعودية على رئاستها وتنظيمها هذه الجلسة، داعية إلى ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات في ظل الإغراق الثقافي العالمي والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتنوع قنوات التواصل بين المجتمعات.

 

وقالت النجار، بحسب البيان، يأتي هذا اللقاء التشاوري ليعزز التوصيات التي اتخذها وزراء الثقافة في اجتماعات الدورة الـ 22 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي عقد في دبي، مقدمة الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تميزها في إدارة ملف الصناعات الثقافية و كل ما يتصل بالابتكار والإبداع.

 

وأكّدت أن الأردن يسعى إلى مساندة جهود منظمة اليونيسكو ومبادراتها من أجل إرساء السلام وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، من خلال مصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية وحرصها على متابعة تنفيذها وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بها، وترشيحها لمجموعة من العناصر التراثية على قوائم اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، مثل فن السامر الأردني الذي تم إدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والمشاركة في الجهود العربية لتسجيل "النخلة" بمبادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وتسجيل فن الخط العربي.


واشتمل جدول أعمال المؤتمر على عدد من المحاور، أبرزها: تعزيز دور القطاع الثقافي كمحرك رئيس للنهوض والتنمية المستدامة، والاستجابة لفرص وتحديات الرقمنة، وتعزيز ‎التنوع الثقافي، وحماية التراث الثقافي وتسخيره لخدمة المجتمع والشمولية والسلام و‎الدبلوماسية الثقافية،‏ بالإضافة إلى تعزيز ‎الاقتصاد الإبداعي من خلال الحوكمة وتطوير البنى التحتية للدول، وكذلك تعزيز التعليم والتدريب وبناء القدرات في القطاع الثقافي واستهداف إشراك الشباب وتوظيفهم.

 

يشار إلى أنه من المنتظر اعتماد توصيات المؤتمر التشاوري الإقليمي العربي في صياغة البيان الختامي لمؤتمر "موندياكولت 2022" بالمكسيك، الذي سيعقد تزامنًا مع الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في سبتمبر المقبل، بعد موافقة الدول الأعضاء بالإجماع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
391585_8_1613504579

سلطة العقبة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية

22022146622220385306

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ الخفيفة

1202229141910854373294

إجراءات لضمان استمرارية التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي

1645207012007

خرفان يبحث مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل التعاون

1645216369934

الطبيعة الخضراء تجذب آلاف المتنزهين إلى مناطق لواء الكورة

2202216194731147444061

الدفاع المدني يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

أخبار متعلقة
5614f498-44b9-4ce4-9b1e-150e22f830dc

الأردن يوقع ويصادق على اتفاقية اليونسكو للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي

main_image61fbc1ffcb875

الخصاونة: مشروع نيوم يخدم الواقع الاقتصادي

61fa8eb6a2a98

الملك يُدين الاعتداءات الحوثية على السعودية ويؤكد أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن الأردن

1643712890237

النجار تزور منتدى الرواد الكبار

155843

%33.9 من سكان الأردن "مهاجرون"

WhatsApp Image 2022-01-20 at 12.28.12 PM

وزير الثقافة القطري: الحراك الثقافي الأردني مدعاة للفخر