انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام الاربعاء

الوكيل الإخباري-

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تنطلق الاربعاء بالمركز الثقافي الملكي، الدورة العاشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام، مشتملةً على عدد من العروض العربيّة والأجنبيّة، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار.وأكّدت النجار أهميّة المهرجان الذي يرسخ مفاهيم صناعة السينما في الأردن، بما يقدّمه من نماذج عالميّة وعربيّة، لخلق مساحة من الحوار البصري الذي يثري التجربة والمراكمة، ويشكل نقطةً مضيئة في حوار الثقافة والإبداع لمواجهة تحديات الخطاب المتطرف، مؤكدةً دعم وزارة الثقافة للمبدع الأردني وتطوير قدراته.ويشارك نحو 27 فيلمًا، يتنافس 15 منها على جوائز المهرجان، وتتناول محطات إنسانيّة ونوافذ وأحلام ولقطات ذاتيّة تعكس الإرادة القويّة وحضور الضمير وتناقضات النفس البشريّة، ومواضيع في اختلاف الثقافات، وحقوق الطفل، ويوميات الإنسان.وتقام ندوات تقييمية لعدد من الأفلام الأردنيّة، وينظّم المهرجان ورشة إدارة الإنتاج السينمائي، كما يقام لقاء مفتوح بعنوان "السينما والحياة" يشارك فيه ضيوف المهرجان: جواد الشكرجي، آلاء نجم، كمال أبو ريّة، ريم البارودي، وإخاء شعراوي.