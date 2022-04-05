انطلاق مهرجان ليالي رمضان في إربد

الوكيل الإخباري - انطلقت في مدينة الحسن الرياضية بمحافظة إربد، اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان ليالي رمضان، بمشاركة مديرية زراعة إربد، ويستمر المهرجان طيلة أيام الشهر الفضيل من الساعة 8 والنصف ولغاية الساعة 12 ليلا.

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وقال مدير مديرية زراعة محافظة إربد، الدكتور عبد الوالي الطاهات، إن مشاركة المديرية في هذا المهرجان تأتي من خلال تأمين كافة المستلزمات والأدوات الفنية اللازمة لعرض منتجات المرأة الريفية والمصنعة أسريا، مثل الألبان والأجبان والمخللات والمربيات ومنتجات الرمان ومنتجات الزيتون والمأكولات الشعبية والمطرزات والإكسسوارات والحرف اليدوية المختلفة، وذلك لتأمين منفذ تسويقي لتلك المنتجات، والتي تعمل على توفير مصدر دخل للأسر الريفية المشاركة خلال شهر رمضان المبارك.



وأشار إلى أن قطاع المنتجات الريفية يعتبر من القطاعات الواعدة، وخاصة بعد تنامي مشكلة الغذاء على المستوى العالمي، مبينا أن وزارة الزراعة تعمل على دعم الجهود كافة الرامية الى تطوير قطاع المنتجات الريفية، وبخاصة منتجات المرأة الريفية والتي قدمت قصص نجاح عديدة في هذا المجال، من خلال تقديم منتج محلي بمواصفات ذات جودة عالية.



رئيس شعبة التسويق في مديرية زراعة محافظة إربد، عمر العودات، أشار إلى أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع المنتجات الريفية هي عملية التسويق وإيجاد المنافذ التسويقية، حيث تعمل الوزارة جاهدة على فتح منافذ تسويقية مختلفة، ويعتبر هذا المهرجان من ضمن أهم الفرص التسويقية الجيدة للمنتجات الزراعية الريفية خلال الشهر الفضيل.



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