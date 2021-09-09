انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بالبحر الميت

الوكيل الاخباري - شكا مواطنون من انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في البحر الميت منذ الساعة السابعة من مساء اليوم وحتى لحظة كتابة الخبر .



وقال مواطنون لموقع الوكيل الاخباري ان الانقطاع ترافق مع وجود عدد كبير من العائلات لقضاء اجازة نهاية الاسبوع بالمنطقة وارتفاع درجات الحرارة .



واشار المواطنون ان الانقطاع طال مناطق واسعة مثل السويمة والراما والفنادق هناك .



ولفتوا ان ذلك يتم وسط غياب لشركة توزيع الكهرباء التي لا تملك الامكانيات الكافية للتعامل مع مثل هذه الانقطاعات الطارئة ، وعدم وجود مكتب للطوارىء بالمنطقة .

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