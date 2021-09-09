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الخميس، 09-09-2021 09:11 م

انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بالبحر الميت

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الوكيل الاخباري - شكا مواطنون من انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في البحر الميت منذ الساعة السابعة من مساء اليوم وحتى لحظة كتابة الخبر .

وقال مواطنون لموقع الوكيل الاخباري ان الانقطاع ترافق مع وجود عدد كبير من العائلات لقضاء اجازة نهاية الاسبوع بالمنطقة وارتفاع درجات الحرارة .

واشار المواطنون ان الانقطاع طال مناطق واسعة مثل السويمة والراما والفنادق هناك .

ولفتوا ان ذلك يتم وسط غياب لشركة توزيع الكهرباء التي لا تملك الامكانيات الكافية للتعامل مع مثل هذه الانقطاعات الطارئة ، وعدم وجود مكتب للطوارىء بالمنطقة .  

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