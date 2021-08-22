المياه :حملة لإزالة اعتداءات في البحر الميت - فيديو وصور

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري/سلطة وادي الاردن مديرية الاعتداءات شمال البحر الميت و بالتنسيق مع مديرية الأمن العام ومركز أمن البحر الميت والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حملة في منطقة وادي خشيبة تمكنت من خلالها ضبط اعتداءات على الخط الناقل تسبب بإغلاق الأحواض الترسيبية للمياه وإغلاق الخطوط الرئيسية والتي تعتبر من المصادر الرئيسية لتزويد مياه الشرب.

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و بالتفاصيل بينت الوزارة / سلطة وادي الاردن في بيان وصل " الوكيل الإخباري " أن الاعتداء على مصب المياه في وادي خشيبة جنوب منطقة المياه الساخنة وتحويل مسار المياه وبناء اقامة استراحة وعمل حاجز ترابي لتجميع المياه لتربية الأسماك (بركة تجميعية) وبناء مرافق صحية و برك سباحة دون مراعاة لشروط الترخيص والسلامة العامة و تصريفها الى الوادي مما شكل مكرهة صحية وتلويث هذا المصدر المائي الهام وكذلك استخدام المنشآت العائدة لسلطة وادي الأردن والمستخدمة لنقل المياه و المغذية لمحطة الزارة ماعين بطريقة مخالفة وايضا الحيلولة دون قيام موظفي سلطة وادي الاردن من دخول الوادي لغايات التنظيف والصيانة .



واضافت انه تم ازالة كل مخلفات الاعتداء وبقايا المنشآت والمخالفات وتنظيف الوادي وتصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.



وأكدت وزارة المياه والري/سلطة وادي الاردن ان مثل هذه الاعتداءات تعتبر من التحديات التي تواجهها لضمان انتظام تأمين المواطنين والمزارعين باحتياجاتهم على حد سواء.



