ايعاز حكومي بشأن استيراد أجهزة الليزر

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات كتاباً رسمياً إلى مدير إدارة الأجهزة الطبية والمستلزمات بخصوص أجهزة الليزر بمختلف أنواعها بهدف إجازة استخدامهما حسب الأصول ، وفق كتاب رسمي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري



وشدد الكتاب على عدم إنجاز اي فاتورة استيراد تحتوي أجهزة الليزر بجميع أنواعها إلا بعد تزويد الجهة المعنية بعدم الممانعة من قبل مديرية المهن والمؤسسات الصحية بوزارة الصحة على هذه الفواتير.

اضافة اعلان