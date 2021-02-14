الأحد 14-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الوكيل الاخباري يحذر من صفحات مُزيّفة لترويج الأخبار الكاذبة

الأرجنتين.. وفاة الرئيس الأسبق كارلوس منعم

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

وزارة التربية تعلق على منشور عودة المدارس الى التعليم عن بعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين

بريطانيا تستضيف اجتماع مجموعة السبع لمواجهة كورونا

الكويت: تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة بسبب كورونا

ايطاليا: انخفاض وتيرة وفيات واصابات كورونا اليومية

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية

قرارات لمجلس الوزراء

الأحد، 14-02-2021 08:52 م

ايعاز من رئيس الوزراء بشأن تطوّرات الحالة الجويّة

2202114181618220276842


الوكيل الاخباري - في ضوء تطوّرات الحالة الجويّة المتوقّعة منتصف الأسبوع الجاري، وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الوزارات الجهات المعنيّة إلى ضرورة رفع الجاهزيّة، وتفعيل غرف العمليّات للتعامل مع أيّ طارئ، وضرورة إدامة التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسّسات والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات خلال الحالة الجويّة، وإعداد تقارير متابعة توزّع على جميع الجهات ذات العلاقة حول تطوّرات الحالة الجويّة وتداعياتها.
اضافة اعلان

ووجّه الوزراء المعنيين إلى التواجد في الميدان على رأس الفرق والكوادر المعنيّة بالتعامل مع الحالة الجويّة، وتلمّس احتياجات المواطنين خلالها، خصوصاً في المحافظات التي قد تكون الأكثر تأثّراً بالظروف الجويّة.

وشدّد الخصاونة على ضرورة التأكّد من مخزون السلع الأساسيّة والمحروقات، وإدامة عمل المستشفيات والطرق الرئيسة والمرافق العامّة الضروريّة لخدمة المواطنين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f412cd58aeb9f1a500ad2d152d64f9b4

الوكيل الاخباري يحذر من صفحات مُزيّفة لترويج الأخبار الكاذبة

1202111224234384088179

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

2202110185656642632906

وزارة التربية تعلق على منشور عودة المدارس الى التعليم عن بعد

ffff

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية

22021320625296078512

قرارات لمجلس الوزراء

1202122231155956293829

الهواري : أيام لاتخاذ الحكومة القرارات المناسبة

أخبار متعلقة
1612634934272

وزير الإدارة المحلية يفتتح مشروعات عدة في محافظة جرش

22021414516610475725

ايعاز من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

9202011175151350088613

التربية : سنعود للتعليم عن بُعد في حال حدوث أمر طارئ

main_image601ae603548a4

تخفيض غرامات اجور الاراضي في المناطق الحرة

220211181839233727269

قرارات مجلس الوزراء

الصفدي

وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي في موسكو غداً