ايعاز من رئيس الوزراء بشأن تطوّرات الحالة الجويّة

الوكيل الاخباري -

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في ضوء تطوّرات الحالة الجويّة المتوقّعة منتصف الأسبوع الجاري، وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الوزارات الجهات المعنيّة إلى ضرورة رفع الجاهزيّة، وتفعيل غرف العمليّات للتعامل مع أيّ طارئ، وضرورة إدامة التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسّسات والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات خلال الحالة الجويّة، وإعداد تقارير متابعة توزّع على جميع الجهات ذات العلاقة حول تطوّرات الحالة الجويّة وتداعياتها.ووجّه الوزراء المعنيين إلى التواجد في الميدان على رأس الفرق والكوادر المعنيّة بالتعامل مع الحالة الجويّة، وتلمّس احتياجات المواطنين خلالها، خصوصاً في المحافظات التي قد تكون الأكثر تأثّراً بالظروف الجويّة.وشدّد الخصاونة على ضرورة التأكّد من مخزون السلع الأساسيّة والمحروقات، وإدامة عمل المستشفيات والطرق الرئيسة والمرافق العامّة الضروريّة لخدمة المواطنين.