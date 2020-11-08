الأحد 08-11-2020
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الأحد، 08-11-2020 10:28 م

ايعاز من رئيس الوزراء قبل الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم الاحد للوزارات والدوائر والجهات المختصّة بضرورة التأكّد من توفر السّلع والخدمات خلال الأيّام التي تسبق بدء تنفيذ حظر التجوّل الشامل المقرّر اعتباراً من الساعة العاشرة مساء بعد غد الثلاثاء وحتى صباح الأحد المقبل.
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وأكّد الخصاونة أهميّة توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون خلال هذه الفترة لتفادي التزاحم والتهافت عليها بشكل يخالف إجراءات الوقاية، مشدّداً على ضرورة التقيّد بتعليمات السلامة العامّة وأوامر الدفاع بهذا الخصوص.

 




 

 


 

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بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

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