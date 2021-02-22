ايعاز من وزير التربية والتعليم

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي حرص الوزارة على متابعة مستوى تطور المهارات الأساسية لدى الطلبة ومدى مطابقتها لمعايير الجودة المتبعة في هذا المجال ، لا سيما المتعلقة بالقراءة والحساب ، مؤكدا أن القراءة هي مفتاح التعلم للمعارف جميعها.جاء ذلك خلال تفقد الدكتور النعيمي اليوم سير العمل في البرنامج التدريبي للمعلمين القائمين على اختبار القراءة والحساب لطلبة الصفوف المبكرة ، الذي يعنى بقياس مستوى إتقان الطلبة المهارات القراءة والحساب، بحضور رئيس وحدة المساءلة الدكتورة ريما زريقات ومدير التربية والتعليم لقصبة عمان الدكتورة نوال أبو ردن.وبين الدكتور النعيمي أن أهمية هذه الاختبار تزداد في هذه الفترة نظرها لأنها تستهدف الصفين الثاني والثالث الأساسيين وهما من بين أكثر الصفوف تأثرا بجائحة كورونا ،والأكثر حاجة للتعليم الوجاهي ، مشيرا إلى أن هذا الاختبار يعمل جنبا إلى جنب مع غيره من الاختبارات الوطنية التي تشكل منظومة متكاملة من ضمن إجراءات ضبط جودة التعليم التي تحرص الوزارة على تنفيذها وتمكن الوزارة من تتبع مستوى أداء الطلبة عبر السنوات وتحديد الفاقد التعليمي نتيجة الجائحة.وأشار إلى الأثر الكبير لهذا الاختبار في تمكين الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس من بناء البرامج العلاجية في مهارات القراءة والرياضيات لدى الطلبة ، مؤكدا أن المعلمين هم الأساس في بناء هذه البرامج ، والأقدر على تنفيذها .ودعا المعلمين القائمين على إجراء الاختبار إلى تحفيز الطلبة ورفع مستوى دافعيتهم وثقتهم ليقدموا أفضل ما لديهم بحيث تكون نتائجه حقيقية تقيس واقع مستوى مهاراتهم ، بما يمكن من وضع الخطط العلاجية المناسبة لجوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة فيها.