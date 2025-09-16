وزير التربية يتفقد مدارس إربد وبني عبيد ويوجه بحزمة مشاريع تطويرية

05:24 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، عددًا من المدارس في مديريتي التربية والتعليم لقصبة إربد ولواء بني عبيد.





وشملت جولة الوزير في قصبة إربد مدارس: سعد بن أبي وقاص الثانوية الشاملة للبنين، ومعاذ بن جبل الأساسية للبنين، وأجنادين الأساسية للبنات، وسكينة بنت الحسين الأساسية للبنات، وعز الدين الأساسية للبنين، وسكينة بنت الحسين الأساسية المؤنثة، فيما شملت في لواء بني عبيد مدارس: الشهيد زهاء الدين الحمود الثانوية للبنين، وضاحية الأمير راشد الثانوية الشاملة المختلطة، وإيدون الثانوية الشاملة للبنات، وإيدون الأساسية للبنين.



وشارك محافظة خلال الجولة، التي رافقه فيها النائب طارق بني هاني، ومديرا إدارتي الأبنية والمشاريع واللوازم والتزويد في الوزارة، طلبة مدرسة سعد بن أبي وقاص الثانوية الشاملة للبنين فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم.



وأوعز الوزير بتنفيذ عدة مشاريع مدرسية، منها تغيير وحدات الإنارة، وتجهيز مختبر حاسوب، وتزويد المدارس بماكينات تصوير، وصيانة المباني والوحدات الصحية، وتركيب وحدات طاقة شمسية ومكيفات، وإنشاء ملاعب وتركيب مظلات، إضافة إلى تجهيز أجهزة حاسوب جديدة.



وجال الوزير في مرافق المدارس من غرف صفية ومختبرات ومشاغل وساحات، واستمع إلى ملاحظات واستفسارات الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة، وشكر المعلمين والإدارات المدرسية على جهودهم في خدمة الطلبة، وتابع سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني (BTEC) للاطمئنان على جاهزيتها.



وشدد محافظة على أهمية توعية الطلبة باختيار الحقول الدراسية مبكرًا، وإيلاء مبادرة "لمدرستي أنتمي" اهتمامًا خاصًا لما توفره من بيئة نظيفة وجاذبة، إضافة إلى العناية بالغرف الصفية والساحات، وتطبيق التشريعات التربوية المتعلقة بالانضباط والدوام المدرسي ومتابعتها مع أولياء الأمور.