وزير الأوقاف يسلم 8 مشاريع تأهيلية لأسر محتاجة في الكرك

الوكيل الإخباري- سلم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مشاريع تربية أغنام على 8 أسر محتاجة في لواء المزار الجنوبي، بواقع 15رأسا من الأغنام لكل أسرة، مع أعلاف لمدة 8 أشهر.

كما افتتح الخلايلة ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة في اللواء، ووزع مساعدات عينية ونقدية على الأسر الفقيرة والمحتاجة، فضلا عن افتتاح اليوم الطبي المجاني الذي أقامه مستشفى المقاصد الخيرية وتم خلاله تقديم الرعاية الصحية والعلاجات لأهالي المنطقة

وأشار الى قرب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتطوير موقع المشهد (مشهد معركة مؤتة)، ليكون معلما سياحيا تاريخيا جاذبا للسياحة، بما يليق بالمكان وأهميته الدينية والتاريخية.



وأكد الحرص من خلال هذه الملتقيات على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بالتواصل مع المواطنين في مختلف مناطق تواجدهم، وتلمس احتياجاتهم في قطاع الأوقاف، مشيرا الى رسالة وزارة الأوقاف في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر رسالة الإسلام السمحة والخطاب الوسطي المعتدل الذي يخدم الدين والوطن.



ووزع الخلايلة 500 قسيمة شرائية على أسر فقيرة بالمنطقة، بقيمة 30 دينارا لكل قسيمة، ومساعدات نقدية لـ50 يتيما و50 طالبا، بواقع 100 دينار لكل منهم، إلى جانب 300 طرد غذائي، كما استمع إلى مطالب واحتياجات أهالي المنطقة في قطاع الأوقاف، واعدا بدراسة مطالبهم وتنفيذ الممكن منها.



وتتقاضى 77 أسر فقيرة في لواء المزار الجنوبي رواتب شهرية من صندوق الزكاة منها 7 أسر في مؤتة، إضافة إلى كفالة 25 يتيما، و10مشاريع تأهيلية، وترميم 15 منزلا في اللواء.



ولفت مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور أحمد الشمايلة، إلى جهود الوزارة في نشر رسالة الإسلام السمحة، وتعزيز التكافل الاجتماعي.



بدوره، أشاد النائب إبراهيم القرالة في كلمة المجتمع المحلي، بدور الوزارة في التوعية والإرشاد وتقديم الخدمات للمحتاجين، مستعرضا احتياجات مساجد اللواء من أئمة ومؤذنين وطاقة شمسية، وفتح مكتبا للأوقاف في منطقة مؤاب.