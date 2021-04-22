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الخميس، 22-04-2021 05:37 م

ايعاز من وزير التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس اليوم الخميس، عددا من المدارس التابعة لمديريتي التربية والتعليم لمحافظتي عجلون وجرش ، والتقى مديري التربية والتعليم في مديريات إقليم الشمال رافقه مدير إدارة الأبنية والمشاريع المهندس إبراهم السمامعة.ومديرا التربية والتعليم كل حسب مديريته.

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وتأتي هذه الجولة بهدف التواصل مع الميدان التربوي للاطلاع على واقع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ أعمال صيانة المدارس التي تجريها الوزارة ضمن خطة أعدتها استثمارا للوقت الذي يتعلم فيه الطلبة عن بعد في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
 
وأوعز الدكتور أبو قديس بإجراء الصيانة اللازمة لجميع المدارس التي تحتاج لها ، على أن تتم هذه الأعمال بأسرع وقت لضمان جاهزيتها استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد وعقد امتحان الثانوية العامة الذي سيبدا في الرابع والعشرين من حزيران القادم.

ودعا مديري التربية والتعليم إلى تقديم احتياجاتهم للوزارة وفق الأولويات حيث ستعمل الوزارة على دراستها لتنفيذها وفق المتاح من الإمكانات والموارد.
بدورهم عرض مديروالتربية والتعليم العديد من احتياجات مديرياتهم ، مؤكدين الحرص على تحويل التحديات إلى فرص وتعظيم الإنجازات والاستفادة من قصص النجاح التي تزخر بها مدارسنا.

 




 

 


 

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