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الأربعاء، 18-11-2020 04:58 م

ايعاز من وزير الداخلية بعد ارتفاع اصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - ترأس وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني في مبنى وزارة الداخلية اجتماعا اليوم الأربعاء ، لمناقشة الجهود الحكومية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا.
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وشارك في الاجتماع ، وزراء الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي ، والصحة الدكتور نذير عبيدات، والنقل المهندس مروان خيطان، والعمل الدكتور معن قطامين، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ومدير عام هيئة تنظيم النقل المهندس صلاح اللوزي ، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ، وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الأمنية المعنية.  

وقال التلهوني في بداية الاجتماع، أن جلالة الملك أكد يوم امس بأن الكمامة هي خط الدفاع الاول، مما يتطلب منا العمل بشكل فوري، على ترجمة توجيهات جلالته على أرض الواقع وتوحيد الجهود والعمل بشكل تشاركي ومنسق ،كل ضمن اختصاصه ، للحد من آثار أزمة كورونا.

وأكد وزير الداخلية ان "الاستهتار في لبس الكمامة يعتبر اعاقة للجهد الوطني في محاربة الوباء ومن ينكر وجود المرض .. ينكر على الآخرين حقهم بالحياة".

وشدد الوزير التلهوني ،على أن أوامر الدفاع ستطبق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ،وسيتم تنفيذ حملات على وسائل النقل العام لمراقبة مدى الإلتزام بارتداء الكمامات وزيادة عدد الفرق التفتيشية بشكل اكبر ،مشيرا إلى أن تحملنا جميعا والتزامنا بالمرحلة القادمة كفيل للخروج من مرحلة خطر الوباء.

وأشار إلى ان تحقيق التباعد الاجتماعي ،واتباع سبل الوقاية والاحتراز واجراءات الصحة والسلامة العامة ، تسهم إلى حد كبير في منع انتشار الفيروس والحد من آثاره.  

 




 

 


 

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