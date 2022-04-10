ايعاز هام من مدير الجمارك بشأن مركز حدود جابر

الوكيل الإخباري- أوعز مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بضرورة زيادة عدد المسارب الخاصة بالمسافرين في مركز جمرك جابر، لتذليل العقبات كافة التي تعترض العمل، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال أمن وتسهيل حركة مرور المسافرين، وتقديم خدمات جمركية متميزة.
وأكد القضاة، خلال زيارة تفقدية لمركز جابر، ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية العاملة كافة بروح الفريق الواحد والعمل فيما بينها وتقديم وسائل الراحة كافة للمسافرين، وتسهيل إجراءات التخليص على البضائع بما ينسجم مع التشريعات والقوانين الناظمة للعمل.
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واطلع القضاة، خلال الزيارة، على إجراءات سير العمل، حيث شملت الزيارة جولة تفقدية في جميع أنحاء المركز الجمركي، استمع خلالها إلى التحديات التي تواجههم. وقدم مدير المركز، عقيد جمارك محمد النسور، إيجازًا بحضور موظفي المركز، تحدث من خلاله عن أبرز إنجازات المركز، وطبيعة العمل وكيفية التعامل مع المسافرين والتطلعات المستقبلية لتطوير آلية العمل بالمركز.
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