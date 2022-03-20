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الأحد، 20-03-2022 02:34 م

الجمارك تضبط معمل لصناعة نكهات السجائر الفاسدة

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الوكيل الاخباري - تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب من ضبط معمل يقوم بصناعة نكهات سجائر فاسدة (جوس) بكميات كبيرة تستخدم في السجائر الإلكترونية.

وفي التفاصيل تمكنت كوادر مديرية مكافحة التهريب من خلال جولاتها التفتيشية المختلفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط معمل يقوم بصناعة نكهات سجائر فاسدة بمستودعات أرضية وبداخلها العديد من البراميل التي تحتوي على مادة الجوس الفاسد. 

وأكد الناطق الاعلامي بإسم الدائرة عميد جمارك فادي القضاة بأن هذه المعامل تقوم بصناعة نكهات سجائر "الجوس" بطريقة غير قانونية وغير صحية وغير مطابقة للمواصفات وبحاجة الى إجازة من الجهات المختصة والأجهزة الرقابية.

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