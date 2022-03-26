الكسبي: توقعات بإنهاء مشروع جمرك عمان الجديد نهاية العام

الوكيل الإخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، إن المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من أعمال مشروع تنفيذ جمرك عمان الجديد (الماضونة) في نهاية العام الحالي, مبينًا أن نسبة إنجاز الأعمال في المشروع بلغت 85%.

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جاء ذلك خلال جولة ميدانية اجرها الكسبي للمشروع ومدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، والمعنيين في الوزارة، اطلعا خلالها على سير الأعمال في المشروع.



وأكد الكسبي، أن مشروع جمرك عمان الجديد سيساهم في تشجيع الاستثمار بمنطقة جنوب عمان خصوصًا في مجالات النقل والخدمات المساندة، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم ايضًا في تحسين الواقع المروري لمنطقة شرق عمان بعد نقل المركز الجمركي القائم فيها إلى موقع المشروع الجديد في منطقة الماضونة.



وأضاف، أن المشروع والذي يعد جزءًا من المخطط الشمولي على طريق عمان التنموي هو أكبر مشاريع وزارة الأشغال العامة حيث تبلغ مساحة أرض المشروع 1350 دونم.



وأشار إلى، أن المشروع قسم لمرحلتين الأولى مرحلة الإنشاء والتشييد والثانية مرحلة الإدامة والصيانة ولمدة (7) سنوات بعد الإنتهاء من إستلام المشروع من قبل صاحب العمل وتسليمه للمستخدم النهائي دائرة الجمارك العامة.



وأستمع وزير الأشغال ومدير عام الجمارك إلى إجازٍ مفصل من المعنيين حول أعمال المشروع، إذ يتكون المشروع من منشآت معدنية ومباني خرسانية بواقع مساحة إجمالية 88000 م2 مفصلة على النحو التالي:



1- المباني الخرسانية الرئيسية ويبلغ عددها (9) مباني وبمساحة إجمالية 30306م2.

2- المظلات المعدنية ويبلغ عددها (17) مظلة وبمساحة إجمالية 30634 م2.

3- الهناجر المعدنية ويبلغ عددها (5) هناجر وبمساحة إجمالية 27060م2.

كما يتضمن المشروع أعمال إنشاء طرق وساحات بمساحة إجمالية 614000 م2 مفصلة على النحو التالي:



1- طرق بمساحة 204245 م2.

2- مواقف بمساحة 409755 م2.

ويشمل المشروع أيضًا أعمال البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المباني والساحات وحسب التالي:



1- شبكة تصريف مياه الأمطار.

2- شبكة الصرف الصحي.

3- شبكة تزويد الموقع بالمياه.

4- شبكة الري.

5- شبكة الإتصالات.

6- شبكة نظام إطفاء الحريق.

7- خطوط الضغط المتوسط والمنخفض.

8- الانارة الخارجية.

9- نظام مراقبة الكاميرات.

10- تغذية الطاقة الكهربائية.

11- محطات الكهربائية الرئيسية والفرعية.

12- محطة التنقية والتي تعمل على تدوير مياه الصرف الصحي ليتم استخدامها في شبكة الري.

13- نظام توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية



14- الأسوار المحيطة للمشروع وبطول إجمالي (5000) متر طولي وبإرتفاع (6 م) مع ما يلزم من بوابات رئيسية إلكترونية وأبراج مراقبة عددها 8 على محيط المشروع.



وشدد وزير الأشغال على ضرورة استكمال الأعمال في المشروع خلال المدة الزمنية المتوقعة، موعزًا إلى المعنيين في الوزارة بتزويده بنسب انجاز الاعمال في المشروع بشكل دوري.



ووجه، إلى تزويده بأي عائق يواجه سير الأعمال في المشروع ليصار حله بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.