ايقاف تشغيل تلفريك عجلون خلال موجة الحر

الوكيل الإخباري -

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أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، وقف تشغيل تلفريك عجلون بدءاً من يوم السبت وحتى مساء يوم الإثنين تزامناً مع موجة الحر التي تؤثر على المملكة خلال الأيام المقبلة.وقالت مجموعة المناطق في بيان أصدرته اليوم الجمعة " نظرا للظروف الجوية الاستثنائية التي ستؤثر على المملكة واستناداً الى تقرير إدارة الأرصاد الجوية والذي يشير الى احتمالية تعرض المملكة لموجة حارة قوية ابتداءً من يوم غد السبت وحتى يوم الاثنين القادم وحرصا على سلامة الزوار والمواطنين يتعذر تشغيل التلفريك خلال فترة موجة الحر من يوم السبت والى مساء يوم الاثنينعلى أن يتم استئناف استقبال الزوار يوم الثلاثاء القادم كالمعتاد".