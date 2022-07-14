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الخميس، 14-07-2022 01:49 م

باحثون من جامعات أردنية يشاركون برحلة استكشاف علمية بخليج العقبة

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الوكيل الإخباري - يشارك 16 باحثا وباحثة من 6 جامعات أردنية في الأبحاث والدراسات في بحوث استكشافية علمية عالمية تجريها أحدث سفينة رست قبل أسبوع على شواطئ خليج العقبة بالتعاون بين منظمة "اوشن اكس" الأميركية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

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وبدأت اليوم الخميس، أول رحلة أبحاث ودراسات استكشافية على متن السفينة للخروج بنتائج علمية يستفيد منها الأردن في صناعة السياحة والبيئة البحرية من خلال 20 مشروعا بحثيا بأجهزة ومختبرات علمية متطورة تشمل مسح قاع البحر لدراسة أنواع المرجان والأعشاب والكائنات البحرية وعلوم الجينات، وسيجري توثيقها ونشرها لأول مرة في الأردن.


وقال مدير محطة العلوم البحرية بالعقبة الدكتور علي السوالمة، في تصريح صحفي إن السفينة البحثية الاستكشافية جاءت ثمرة للاهتمام الملكي بتسليط الضوء على أهمية خليج العقبة وإقامة محمية بحرية، لافتا إلى أن مهمة السفينة بحثية علمية لأعماق خليج العقبة وعمل مسوحات عميقة للمرجان والكائنات البحرية، وهي فرصة للباحثين الأردنيين للاستفادة من هذه الأبحاث ونشرها محليا وعالميا.


وأكد السوالمة أن من أهم الدراسات التي ستجرى تختص بالخصائص الجينية للمرجان في خليج العقبة المسؤولة عن مقاومة التغير المناخي، كما ستركز على دراسة المرجان الفريد من نوعه في خليج العقبة وعلوم الجينات والتغير المناخي وأثره على الكائنات في أعماق البحار.


وقال باحثون مشاركون في الرحلة الاستكشافية إنه سيجرى إدخال التكنولوجيا الحديثة في الأبحاث العلمية واستخدام الواقع الافتراضي المعزز والذكاء الاصطناعي لتوثيق الأبحاث في علوم البحار خاصة وان السفينة ستدخل في أعماق لم يصلها باحثون من قبل تصل إلى 800 متر وسيتم استخدام التصوير بتقنية عالية ثم نقله إلى مختبر علمي لإطلاع آلاف الطلبة على الأبحاث والدراسات لتعميم التجربة على الجميع.

 




 

 


 

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