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الإثنين، 18-09-2023 10:52 ص

بالرغم من تعرضه للدهس .. تغريم مواطن 1000 دينار تكلفة اصلاح زجاج حافلة سريع التردد

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الوكيل الإخباري -رصد

في حالة ربما تكون الأولى ضمن قانون السير الجديد، كشف سائق الباص السريع فادي رياض عن تغريم مواطن بنحو 1000 دينار  رغم تعرضه للدهس من احدى الحافلات بعد ان قطع المسرب المخصص للباص السريع من غير المكان المخصص للمشاة.

وقال السائق عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين، إن إدارة السير فتحت تحقيقا مروريا بالحادثة ونتج عنه تغريم المواطن بموجب قانون السير الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع الماضي بعد ان تسبب بتلف زجاج الحافلة نتيجة حادثة الصدم.

و عبر عن استياءه من سلوك بعض الأفراد الذين لا يحترمون مسرب الباص السريع ويتجاوزون من المسرب المخصص له، لافتا إلى أن هذه المشكلة تكررت مرارا، ووصفها بأنها خطيرة للغاية وتشوش على سائقي الحافلات.

وأوصى السائق بوضع حواجز حديدية على طول مسار الباص السريع، وتحديد ممرات للمشاة أو بناء جسور للمشاة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على أي شخص ينتهك القوانين من خلال قطع المسار المخصص أو تجاوز إشارة المرور الحمراء المخصصة للباص سريع التردد.

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