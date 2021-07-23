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الجمعة، 23-07-2021 08:22 م

بالفيديو .. لا فرصة لتساقط الأمطار ليلة الجمعة على السبت

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الوكيل الإخباري - قالت الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم الجمعة إن الاجواء ليلاً ستكون رطبة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وتميل للبرودة فوق المناطق الجبلية العالية.

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واضافت انها ستكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وفي خليج العقبة تكون الأجواء حارة ليلال ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وحارة نسبيا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

كما وحذرت من خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخر فوق المرتفعات الجبلية العالية .

 

 

 




 

 


 

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