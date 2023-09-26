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الثلاثاء، 26-09-2023 04:02 م

(بترا) تختتم برنامجا تدريبيا حول الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى

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الوكيل الاخباري - اختتمت في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي (أساسيات الإعلام الرقمي)، والذي نظمته الوكالة لمجموعة من الصحفيين والصحفيات العاملين لديها في إنتاج وإدارة المحتوى الرقمي المتنوع.

وهدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، إلى التعرف على أفضل الممارسات المهنية في إدارة المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التدريب على المهارات الفنية اللازمة لإنتاج فيديوهات قصيرة عبر الهاتف المحمول، والتعرف على أهم المعدات والتطبيقات الحديثة المستخدمة في إنتاج مواد صحفية وإعلامية قصيرة قابلة للنشر.

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