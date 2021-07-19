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الإثنين، 19-07-2021 08:50 م

بتوجيهات ملكية .. "الخيرية الهاشمية" ترسل طائرة مساعدات انسانية الى تونس

الملك


 الوكيل الاخباري  - ارسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية والقوات المسلحة – الجيش العربي طائرة مساعدات طبية عاجلة الى الشعب التونسي الشقيق، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.اضافة اعلان


وتحمل الطائرة علاجات وأجهزة ومستلزمات طبية للتخفيف من آثار جائحة كورونا وسيتم تسليمها الى الجهات المختصة هناك.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: "حسب التوجيهات الملكية السامية تم التواصل مع وزارة الصحة الأردنية لتأمين المستهلكات والمواد الطبية بناء على الاحتياجات التي تم الحصول عليها من الحكومة التونسية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ليتم تسليمها الى الجهات المختصة في تونس لدعم الجهود الطبية والصحية للتخفيف على الأشقاء في تونس في مواجهة جائحة كورونا"

 




 

 


 

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