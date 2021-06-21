تلقي أكثر من 96 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن



الوكيل الاخباري -

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أُعطيت 96890 جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد في الأردن خلال 24 ساعة؛ لتصل حصيلة الجرعات منذ بدء حملة التطعيم في الأردن إلى 3.099657 ملايين جرعة وفق بيانات وزارة الصحة الاثنين.وتوزعت الجرعات الجديدة على 35022 جرعة أولى، و61868 جرعة ثانية.ووصل عدد متلقي الجرعة الأولى حتى الاثنين إلى 2.100892 مليون شخص، فيما تلقى 998765 شخصا جرعتي اللقاح.وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح 3.052281 ملايين مسجل حتى الاثنين، فيما بدأت الحملة الوطنية للتطعيم في 13 كانون الثاني/يناير 2021.