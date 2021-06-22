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الثلاثاء، 22-06-2021 01:06 ص

محاضرة عن تطور الحياة الثقافية في لواء الهاشمية بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الشهيد راشد الزيود للأعمال الخيرية والتنموية،الاثنين، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، وضمن فعاليات لواء الهاشمية مدينة الثقافة الأردنية لعام 2021، محاضرة عن تطور الحياة الثقافية في اللواء خلال مئوية الدولة الأردنية.اضافة اعلان


وعرض الكاتب الدكتور محمد عبدالكريم الزيود، في المحاضرة التي تم بثها بواسطة الاتصال المرئي عن بعد لأهمية اللواء تاريخيا وجغرافيا، والذي يتمتع بمكانة مميزة، وامتداده من الجامعة الهاشمية حتى عين النمرة، اذ أحدث مجاورته لسيل الزرقاء، الذي يسير بمحاذاته إلى كثرة المستوطنات البشرية والحضارات الإنسانية التي سكنته، ويحتوي على 16 موقعا أثريا.

 




 

 


 

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