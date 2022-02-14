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الإثنين، 14-02-2022 07:18 م

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطلق مشاريع مبادرات ملكية تنموية وتطويرية في محافظتي معان والعقبة

الملك 2


الوكيل الاخباري - تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، أطلق رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، حُزمة من المبادرات الملكية التنموية والتطويرية، في منطقتي البادية الجنوبية بمحافظة معان، ووادي عربة بمحافظة العقبة. وشملت المبادرات الملكية في منطقة البادية الجنوبية، بناء 100 مسكن لأسر عفيفة، وإنشاء مصنع ضمن مبادرة "الفروع الإنتاجية"، وتزويده بوسائل النقل اللازمة، وإنشاء متنزه متكامل في سكة حديد المريغة، وتوسعة مركز صحي الجفر الشامل، وتزويده بالأجهزة الطبية والمعدات المطلوبة، وتعبيد الشوارع في مشروع الجفر الزراعي، وتعبيد الجزء المتبقي من طريق الشيدية. 

وشملت المبادرات الملكية، التي جرى إطلاقها في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة، بناء 100 مسكن لأسر عفيفة، وإنشاء مصنع ضمن مبادرة "الفروع" الإنتاجية، وتزويده بوسائل النقل اللازمة، وإنشاء مركز لذوي الإعاقات الحركية في وادي عربة، وتعبيد الطرق الداخلية في منطقتي رحمة وقطر، وإعادة تأهيل الطريق الخلفي المخصص للشاحنات في ميناء العقبة، وإنشاء محطة معرفة في منطقة رحمة، واستكمال متطلبات ملعب الأميرة حمزة بالعقبة. واستمع العيسوي، في لقاءين منفصلين، مع عدد من وجهاء البادية الجنوبية ووادي عربة بمحافظتي معان والعقبة، وممثلين عن الفاعليات الشبابية والنسوية فيهما، لأبرز احتياجاتهم ومطالبهم، سعياً إلى تلبيتها ضمن الموارد المتاحة، تنفيذاً للرؤى الملكية التي تؤكد استمرار النهج التواصلي مع أبناء الوطن وبناته في مختلف مواقعهم.

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