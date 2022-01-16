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الأحد، 16-01-2022 05:47 م

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الحنيفات: 8 آلاف فرصة عمل ستوفرها مشاريع الخطة الزراعية و35 مليون دينار قروض بدون فوائد

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الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة عن الخطة الوطنية للزراعة للأعوام 2022 - 2025، والتي اطلع عليها جلالة الملك خلال اجتماع عقده مع الحكومة في قصر الحسينية.

 

وبين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الملك وجه الحكومة إلى العمل على بنية تحتية متطورة لخدمة القطاع الزراعي، مشيراً أن هناك 46 مشروع زراعي مرتبط مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.

 

وأضاف الحنيفات في مؤتمر عقده برئاسة الوزراء إلى أن الخطة سترصد قروض بقيمة 35 مليون دينار بدون فوائد للمشاريع الزراعية.

 

وأشار أن الخطة وفرت 30 مليون دينار من الانفاق الرأس مالي بزيادة مقدارها 300%، مشيراً إلى أنه سيتم توفير الدعم للمواشي من خلال الدعم الذكي والترقيم.

 

وبين أن هناك 8 آلاف فرصة عمل سيتم توفيرها في القطاع الزراعي من خلال الخطة الحكومية الزراعية.

 

كما سيتم طرح عطاء مستشفى بيطري في منطقة الجنوب، كما سيتم إنشاء مستشفى آخر في منطقة جاوا في عام 2023.

 

وأعلن حنيفات عن إطلاق شركة تسويق للمنتجات الزراعية الأردنية، وهي شركة حكومية، مشيراً أن الحكومة ألحت في الماضي على القطاع الخاص لإنشاء هذه الشركة، لكن لم يتم ذلك، معتبراً أن هذه الشركة غامرت بها الحكومة لتسويق المنتجات الزراعية.

 

وقال الحنيفات أنه تم الانتهاء من تدريب 5200 شاب على المهارات الزراعية والريفية، كما سيتم طرح عطاء لبناء 3 مصانع للتصنيع الغذائي، فضلاً عن توفير 300 شاغر في مجال الارشاد الزراعي.

 

وأوضح أنه تم رصد 10 مليون دينار نافذة اقراض للمرأة وبدون فوائد.

 

وبين أن الأردن استحوذ على 13% من سوق التمور العالمي خلال فترة قياسية.

 

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