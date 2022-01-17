الملك يزور 3 مزارع في الأغوار الشمالية الوسطى

الوكيل الاخباري -زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، ثلاث مزارع تستخدم الأساليب الزراعية الحديثة، في الأغوار الشمالية والوسطى.

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وأشاد جلالته بالجهود التي يبذلها القائمون على تلك المزارع الثلاث، لافتاً إلى قدرة المزارع الأردني على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.



ودعا جلالته وزارة الزراعة إلى المساعدة في إدارة المشاريع الزراعية الصغيرة ودعم المزارعين لزيادة قدرتهم على الإنتاج والتصدير، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب العالمية بما يلائم الاستخدام المحلي.



وبين جلالة الملك أهمية التركيز على الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للمملكة لتلبية حاجة المواطن، وعلى زراعة أصناف جديدة في وادي الأردن إنتاجيتها عالية وبأقل التكاليف الممكنة.