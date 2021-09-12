بتوجيهات ملكية.. العيسوي يعقد اجتماعات مع شيوخ ووجهاء الكرك لمتابعة مطالب المحافظة

الوكيل الاخباري - بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية، يوسف حسن العيسوي، خلال خمسة لقاءات منفصلة، شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة الكرك، لمتابعة الطلبات التي تم طرحها خلال زيارة جلالة الملك إلى المحافظة في الخامس من أيلول الحالي والوقوف على أي مطالب أخرى لأبناء المحافظة.



وتستهدف الطلبات، التي عُرضت أمام جلالة الملك، النهوض بالواقع المعيشي لأبناء المحافظة، وإنشاء وتنفيذ المزيد من المبادرات الملكية التنموية والتشغيلية، لتوفير فرص العمل والحد من الفقر.



وأكد العيسوي، خلال هذه اللقاءات، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، أن جلالة الملك أمر خلال لقائه مع الأهل بمحافظة الكرك، ضرورة التواصل مع الجميع ومتابعة جميع القضايا التي تهم أهالي المحافظة، والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تلبية الاحتياجات، وتقديم خدمات نوعية للمواطنين، من حيث تنفيذ مبادرات ملكية تنموية تأخذ بالاعتبار ميزات كل منطقة، لتوفير فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية.

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