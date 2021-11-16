الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 05:54 م

بتوجيهات من جلالة الملك .. وصول قافلة مساعدات أردنية إلى غزة

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 الوكيل الاخباري - وصلت قافلة مساعدات إنسانية اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى الميداني الأردني غزة /68، تحتوي على19 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وطبية، سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإسناد أهل قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

وقال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني/غزة: "إن هذه المساعدات تأتي ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بضرورة الوقوف إلى جانب الأهل في القطاع للتخفيف من المعاناة التي يعيشونها ومساعدتهم بكافة الأشكال الممكنة، مضيفاً أن المستشفى يعمل على تلبية احتياجات الأشقاء ومساندة المؤسسات والجمعيات الخيرية التي من خلالها يتم إيصال هذه المساعدات للأسر العفيفة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بهم".

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