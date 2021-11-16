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الثلاثاء، 16-11-2021 08:50 ص

الأردن يُسيّر قافلة مساعدات جديدة الى غزة

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الوكيل الإخباري- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات انسانية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الى قطاع غزة.

وتتكون القافلة من 19 شاحنة تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمواد الاغاثية ليتم تسليمها الى المستشفى الميداني الأردني العسكري ليصار الى توزيعها على الجمعيات الخيرية في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: “لا زالت الهيئة ومنذ شهر أيار مستمرة بارسال المساعدات واستقبال التبرعات العينية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاغاثية ومن خلال مستودعاتنا ، حيث تحمل هذه القافلة تبرعات من ثمان جهات مختلفة من القطاع العام والخاص والجمعيات والمنظمات من كافة التخصصات، استمرارا لدعم الأخوة في فلسطين وترجمة للمشاعر النبيلة التي يحملها المتبرعين تجاه الأخوة في فلسطين ووقوفهم الى جانبهم لتأمين احتياجاتهم ودعمهم في كافة الظروف”.

ومن الجدير بالذكر بأنه وصل عدد الشاحنات التي تم تسييرها الى فلسطين ومنذ أيار الماضي 116 شاحنة من المواد الغذائية والاغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية.

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