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السبت، 29-10-2022 05:46 م

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وماسترخت الهولندية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، ومديرة المشاريع الدولية في جامعة ماسترخت الهولندية ساندرا اندريانسنس، سبل التعاون في مجال المشاريع الدولية خاصة في الزراعة التكنولوجية.

وحسب بيان عن الجامعة، اليوم السبت، بحث الجانبان أطر التعاون المستقبلية بما يخدم الجامعتين، من خلال البدء بتقديم مقترحات لمشاريع دولية تعزز المشاركة بين الجانبين، وتنعكس آثارها الإيجابية على القطاع الزراعي في الأردن، فيما اطلع الدكتور العجلوني على آخر المستجدات في مشروع بناء قدرات العاملين في مجال البستنة الممول من الحكومة الهولندية.

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