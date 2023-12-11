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الإثنين، 11-12-2023 08:00 م

بحث التعاون بين العقبة الخاصة وغرفة التجارة

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الوكيل الاخباري - بحث مفوضً المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبد الله النجادات، ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، سبل التعاون لتطوير القطاع التجاري، وتحسين الخدمات المقدمة للتجار، وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة الاقتصادية.

وأكد النجادات، أن منطقة العقبة تحرص على تعزيز النهج التشاركي والتعاوني مع الجهات والمؤسسات، وأهمية الشراكة مع غرفة التجارة في تطوير وتحسين الخدمات بما ينعكس على الحركة التجارية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ مشاريع مشتركة تظهر جمالية المدينة خاصة الوسط التجاري.

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