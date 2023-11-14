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الثلاثاء، 14-11-2023 10:28 ص

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة، نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.

وقالت السلطة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وما يرافقها من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.

وبينت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود في المملكة.

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