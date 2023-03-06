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الإثنين، 06-03-2023 05:11 م

بحث التعاون بين جامعتي البلقاء التطبيقية وشمال القوقاز

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الوكيل الاخباري - بحث رئيسا جامعتي البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، وشمال القوقاز الاتحادية في روسيا الدكتور ديمتري بيسيالوف، سبل إقامة التعاون البحثي العلمي والتبادل الأكاديمي بين الجانبين.

وقدم العجلوني، خلال اللقاء الذي حضره الملحق الثقافي الروسي في عمان اليكسي بوكين، ونواب رئيس جامعة شمال القوقاز للشؤون الأكاديمية والعلاقات الدولية وعميدة كلية اللغات، لمحة موجزة عن البلقاء التطبيقية وكلياتها، وتخصصاتها التطبيقية والتقنية. 

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